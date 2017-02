Conveni a Tàrrega per eximir del rebut de l’aigua famílies sense recursos

Entre l’ajuntament i Sorea, que inclou un fons solidari de 3.000 euros

L’ajuntament de Tàrrega i l’empresa Sorea, concessionària del subministrament d’aigua potable del municipi, han firmat un conveni per eximir de pagar els rebuts famílies sense recursos. Aquest acord preveu la creació d’un fons solidari de 3.000 euros anuals que aportarà Sorea i que serviran per bonificar totalment o parcialment el consum i les taxes de l’aigua a aquells que tenen dificultats per atendre el pagament d’aquest servei bàsic.Els serveis socials del municipi avaluaran cada cas per acreditar la situació de vulnerabilitat de les persones que es beneficiaran d’aquest acord. La bonificació dels rebuts tindrà una vigència de sis mesos, amb