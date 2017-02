Prop de 90 sortides de bombers a Lleida i pistes tancades per vent de fins a 103 km/h

Contenidors d’escombraries desplaçats, murs i tanques caiguts i despreniments sense ferits || Nevades van tancar la Bonaigua i el túnel de Vielha a camions i van obligar a utilitzar cadenes en deu carreteres

Contenidors d’escombraries bolcats i desplaçats, murs i tanques caiguts, arbres i pals de la llum abatuts i despreniments de teules i rajoles en façanes d’edificis que no van provocar ferits. Els serveis d’emergències de la Generalitat van atendre ahir 87 trucades per aquests i altres incidents a les comarques lleidatanes, provocats per l’episodi de forts vents, que van arribar a superar els cent quilòmetres per hora. La gran majoria, més de setanta, van tenir lloc a Lleida ciutat, on es va registrar un tall de llum que va afectar 3.145 abonats a la tarda, si bé només va durar quatre