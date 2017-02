Un centenar d'alumnes del Pirineu lleidatà sense transport escolar per la neu

Encara és obligatori l'ús de cadenes per circular per tres carreteres i el Port de la Bonaigua està tallat

La nevada d'aquesta nit al Pirineu de Lleida ha obligat a suspendre un total de 15 rutes de transport escolar. La comarca del Pallars Sobirà ha estat la més afectada amb 5 rutes suspeses que han deixat a 45 nens sense anar a escola. Al Pallars Jussà se n'han suspès un total de 5 afectant 29 nens i a l'Alta Ribagorça no han fet el trajecte 3 línies i 20 nens no han anat a escola. A l'Alt Urgell s'han suspès 2 rutes afectant 16 escolars.



Pel que fa a l'afectació a les carreteres del Pirineu, segons el Servei Català de Trànsit aquest dilluns és obligatori circular amb cadenes a la C-142b per accedir al Pla de Beret, la C-28 (Port de la Bonaigua) fins a Esterri dÀneu i la N-260 a Soriguera cap al Port del Cantó.



El Port de la Bonaigua està tallat pel risc d'allaus entre Baqueria i La Peülla.



Trànsit també alerta de la presència de neu i gel a la calçada a l'N-230 entre El Pont de Suert i el túnel de Vielha.