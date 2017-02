Denunciats un caçador sense llicència i dos pescadors

Els Agents Rurals han denunciat un veí de Vilanova del Camí, municipi de la comarca de l’Anoia, al ser interceptat mentre practicava la caça a Cubells, a la Noguera, utilitzant una fura sense tenir la llicència de caça ni permís per practicar aquesta activitat en una àrea privada de caça (APC).

Així mateix, els Agents Rurals van aixecar acta contra aquest caçador perquè no disposava dels permisos necessaris en tinença d’animals, ja que ni la fura ni el gos de caça que portava no tenien la documentació en regla, al no tenir xip d’identificació obligatori, ni estaven censats en el registre d’animals ni el gos disposava d’una placa identificativa al collar.

Per aquests motius, van obrir les diligències corresponents contra aquest home per diverses irregularitats.

Per la seua banda, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) ha iniciat l’obertura de dos expedients sancionadors a dos pescadors que van ser denunciats el mes d’octubre passat per Agents Rurals per navegar sense matrícula al pantà de Santa Anna.