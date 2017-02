Es reprèn el judici per l'assassinat de l'empresari de l'Albi a Bangkok

© Artur Segarra a la seua arribada al tribunal penal de Bangkok. EFE © Artur Segarra a la seua arribada al tribunal penal de Bangkok. EFE

El judici contra Artur Segarra, únic acusat per l’assassinat a Bangkok de l’empresari de l’Albi (Garrigues) David Bernat, es reprèn aquest dimarts després de gairebé dos mesos d’aturada amb la declaració prevista de quatre testimonis anomenats per l’acusació.



Les sis vistes programades al gener van ser anul·lades després que els jutges es queixessin del lent progrés del procés i instessin la fiscalia a procedir amb els testimonis de personatges claus per aclarir el crim i anul·lar la resta.



Segarra, qui avui compleix un any entre reixes després de ser detingut el 7 de febrer de 2016 en la seua fugida a la ciutat cambodjana de Sihanoukville, es declara innocent dels tretze càrrecs que se li imputen, inclòs el segrest, assassinat i posterior esquarterament del consultor espanyol.



Les autoritats van trobar les primeres restes del cos de Bernat el 30 de gener de 2016, deu dies després de la seua desaparició, al riu que creua la capital tailandesa, on en els dies posteriors es van trobar unes altres sis parts de la víctima.



La Policia assegura que Segarra va segrestar el seu compatriota amb el mòbil d’extorsió i robatori, i va acabar assassinant-lo després que el banc singapurés on Bernat guardava els seus estalvis anul·lés les transferències de diners com a mesura de seguretat.



El 16 de desembre, durant l’última vista celebrada, la tailandesa Pridsana Saen-ubon, companya sentimental de l’imputat quan va ocórrer el crim, va reconèixer que va treure diners a petició de Segarra amb una targeta de crèdit que no pertanyia a aquest.



La dona també va destacar el comportament erràtic de l’acusat, que, segons va assegurar la testimoni, es va desfer després del crim d’una capsa de sabates on guardava diversos ganivets.



La fiscalia acabarà el seu torn el proper dia 23 i cedirà l’estrada a la defensa que només compta amb la declaració de l’implicat, prevista per al 24 de febrer.



En cas de ser trobat culpable per assassinat premeditat, Segarra podria afrontar una sentència màxima de pena de mort.