Greu un treballador al caure a una fossa des de tres metres a Soses

Un paleta de 42 anys que treballava a les obres municipals de condicionament d’una nova plaça || Retirava la xapa que tapava un forat quan aquesta va cedir

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Un paleta de Lleida de 42 anys va resultar ahir ferit de gravetat al precipitar-se des d’uns tres metres d’altura a una fossa en una obra municipal a Soses de condicionament d’una plaça. Segons van informar fonts dels bombers de la Generalitat, els fets van tenir lloc cap a la una del migdia a la plaça Montull d’aquesta localitat del Segrià, on fins ara hi havia un solar. El treballador estava retirant les planxes metàl·liques que s’havien instal·lat per tapar unes fosses que antigament s’havien utilitzat per deixar fermentar el vi i que s’havien de cobrir definitivament amb terra i