La demarcació de Lleida va sumar 730 accidents de trànsit amb porcs senglars el 2016

Trenta-tres persones van perdre la vida l’any passat a les carreteres lleidatanes, un 15% menys que el 2015

© Un accident causat per un porc senglar. Segre © Un accident causat per un porc senglar. Segre

L’any passat a tota la demarcació de Lleida els porcs senglars van provocar 730 accidents de trànsit. D’aquests sinistres, 480 es van produir a la zona de la plana, i la resta a les carreteres del Pirineu. Es tracta d’una xifra que s’ha triplicat en els últims sis anys, segons les dades fetes públiques aquest dimarts durant la presentació del balanç de sinistralitat viaria a la demarcació de Lleida durant el 2016.



En alguns mesos, com el novembre, els porcs senglars van ser la causa del 50 per cent dels accidents. Es concentren sobretot a la franja horària nocturna.



Durant el 2016 van perdre la vida 33 persones en 33 accidents de trànsit en zona urbana i interurbana. Són un 15 per cent menys que al 2015, quan n’hi va haver 39. La majoria a la comarca del Segrià.



Una dada destacada és que cap ciclista va morir a les carreteres lleidatanes l’any passat.



Segons Maria Eugènia Domènech, directora del Servei Català de Trànsit, la distracció continua sent la causa principal dels accidents.



El 67 per cent de les víctimes mortals de les carreteres es registren en dies feiners, de dilluns a dijous, sobretot per la tarda.



De les 28 persones mortes, 8 van ser en accidents amb un sol vehicle implicat.