Mollerussa inicia l'enderroc de l'interior de l'antiga discoteca Musicland

Actualitzada 07/02/2017 a les 17:00

L’immoble s’adequarà per acollir la seu de l’Agrupació Escolta Cal Met

© Inici dels treballs d'enderroc del Musicland de Mollerussa aquest dimarts. Joan Gómez © Inici dels treballs d'enderroc del Musicland de Mollerussa aquest dimarts. Joan Gómez © Inici dels treballs d'enderroc del Musicland de Mollerussa aquest dimarts. Joan Gómez © Inici dels treballs d'enderroc del Musicland de Mollerussa aquest dimarts. Joan Gómez



L’ajuntament de Mollerussa ha començat aquest dimarts les obres d’enderroc de l’interior de l’edifici de l’antiga discoteca Musicland, que han d’estar enllestides en un mes i que tenen un pressupost de 17.545 euros.



Els treballs han de permetre adequar aquest espai per a usos socioculturals com és convertir-lo en la seu de l’Agrupament Escolta Cal Met i habilitar una sala polivalent d’uns 100 metres quadrats, que ocuparia part de la que va ser la sala del darrera de la discoteca, segons ha explicat aquest dimarts l’alcalde, Marc Solsona.



L’alcalde també ha indicat que l’entrada a l’equipament se situarà al carrer de Sant Isidori, ja que el fet que hi hagi l’antiga terrassa d’estiu de la discoteca facilitarà la recollida i portada dels usuaris de l’equipament i també permetrà, a la llarga si així es decideix, dinamitzar aquest espai donant-li activitat.



Solsona ha indicat que l’objectiu de l’ajuntament és “generar flux de gent en aquesta zona que havia estat un referent a la ciutat” i reactivar-la amb usos socioculturals i d’oci, que era la finalitat que van fixar els propietaris de l’immoble, els germans Freixes-Badia, quan van donar-lo a l’Ajuntament.