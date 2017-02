Rebaixen de 749.000 a 550.000 € el preu del nucli de Llirt per agilitzar

Veïns de la Seu compren una masia i segueixen els contactes amb un grup americà

Llirt, el nucli abandonat a les Valls de Valira, que es va posar a la venda l’estiu del 2015, ha venut l’única masia rehabilitada. La societat propietària ha anunciat ara un nou preu de compra del poble, que abans era de 749.000 euros i passa a ser de 550.000. La societat Poble de Llirt S.L, formada per un grup de veïns de la Seu i de Barcelona, continua negociant amb un grup d’inversors dels Estats Units que des de fa alguns mesos ha mostrat interès per comprar Llirt per convertir-lo en un celler amb plantacions de vinyes, un centre de