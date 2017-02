Allau de neu en un tram de la C-28 obert al trànsit

Pocs quilòmetres abans de les barreres que impedeixen el pas a la Bonaigua || Sense accidents ni ferits i el port, encara tancat

Operaris de Carreteres van treballar ahir durant diverses hores per netejar l’allau que va caure al punt quilomètric 54 de la C-28 a l’Alt Àneu sense causar ferits ni incidents malgrat que era un tram obert del port de la Bonaigua. La C-28 va estar tancada al trànsit des de les 21.19 hores de diumenge fins a les 13.54 hores d’ahir i va tornar a tancar a mitja tarda per neu. Les barreres que impedeixen el pas als cotxes es troben entre els punts quilomètrics 37 i 49 i l’allau es va produir al matí abans de les tanques, per la qual cosa es podia circular per aquesta zona. Segons l’alcaldessa d’Alt Àneu, Laura Arraut, al tram on ahir es va registrar l’allau està previst col·locar-hi pantalles antiallaus per “evitar casos com aquests”, va indicar. El fort risc d’allaus després de les nevades també manté tancades al pas d’excursionistes totes les pistes forestals de la Val d’Aran. En concret, la de Tuca, Artiga de Lin, Valarties, Barradòs, Salient, Toran, Les-Canejan, Aigumoig i Ruda, segons va explicar el síndic, Carlos Barrera. Aquests accessos tornaran a obrir-se a la primavera.

El Pirineu va recuperar la normalitat després de la nevada de dilluns i les pistes d’esquí van anar reobrint parcialment, tret de Tavascan.