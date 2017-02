Caçadors ‘professionals’ per frenar la proliferació de porcs senglars

La comissió de quatre conselleries estudia regular aquesta activitat com a mitjà de control de fauna || Amb el projecte per incentivar-la mitjançant la venda de carn

La Federació Catalana de Caça i Unió de Pagesos (UP) van reclamar ahir dimarts a la Generalitat que destini “els recursos econòmics i humans necessaris” per posar fi a la sobrepoblació de fauna cinegètica i evitar d’aquesta manera accidents de trànsit i danys a l’activitat agrícola. En aquest sentit, aquestes dos entitats reclamen l’elaboració de “censos reals” de senglars i conills com a primer pas per a una gestió eficaç de les poblacions; així com habilitar un sistema de comunicació electrònica per agilitzar la tramitació dels permisos de caça fora de temporada allà on els animals ocasionin perjudicis a l’agricultura.lleida