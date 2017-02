La Generalitat ja expropia vuit hectàrees de terrenys per a les obres del túnel de Tres Ponts

Als municipis d’Organyà i Fígols, per adaptar el traçat de la carretera C-14 al del futur pas subterrani || Ocuparà parcel·les propietat d’aquestes dos poblacions, de particulars i de la CHE

La Generalitat ja ha iniciat l’expropiació de terrenys per a les obres del túnel de Tres Ponts als municipis d’Organyà i Fígols i Alinyà. Es tracta d’una superfície de prop de vuit hectàrees que inclou finques de propietat privada, municipal i de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE). L’adquisició de terrenys és necessària per eixamplar la carretera C-14 i adaptar-la al traçat del futur pas subterrani (vegeu les claus). Aquesta actuació, que ha d’iniciar-se a finals d’aquest any i prolongar-se fins al 2020, haurà de posar fi al perill que suposen els despreniments sobre la calçada entre Organyà i Montant