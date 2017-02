Denuncien que hi ha més animals en mal estat de salut en una granja de Menàrguens on ja es va actuar

L'entitat FAADA insta al decomís d'una llama i diversos gossos i denuncia una agressió del propietari de la finca

© Alguns dels cavalls comissats el passat mes de desembre.

La Fundació per l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA) ha denunciat a través d'un comunicat que hi ha més animals en mal estat de salut a la finca de Menàrguens (Noguera) on ja es van comissar 9 cavalls per desnutrició i abandó el passat 16 de desembre.



Segons explica FAADA, després de la inspecció i el decomís dels cavalls, el departament d'Agricultura va informar el de Territori, qui s'encarrega de la protecció dels animals domèstics, que encara faltaven animals per rescatar: una llama i quatre gossos. Per tant, es va acordar el decomís d'aquests animals i es va demanar ajuda a l'entitat per fer-ne el decomís i el trasllat el 30 de gener.



L'entitat denuncia que va ser llavors quan es va produir l'agressió per part del propietari cap a una de les 6 persones de les tres entitats de protecció animal presents.



FAADA també critica al comunicat que els tècnics de la secció de protecció d'animals van decidir fer enrere el decomís i només van rescatar un dels gossos.



La intervenció dels tècnics del departament finalment va consistir en l'extracció de sang a la flama i a dos dels gossos, identificar als animals mitjançant un xip de forma gratuïta, i simplement demanar el propietari que els alimentés millor, segons l'entitat animalista.



A més de la situació d'aquests animals, altres espècies, com un porc vietnamita, mostraven símptomes de desnutrició evidents, infeccions greus i inflamacions en les extremitats, una de les cabres tenia la pota trencada, tots ells sense rebre el tractament i l'atenció veterinària que marca la llei. La gossa decomissada va ser atesa ràpidament per un veterinari que va fer un informe determinant caquèxia lesions dèrmiques cròniques al cap, orelles i extremitats, i se li va diagnosticar sarna. Les anàlisis dels cavalls retirats en l'anterior decomís també evidenciaven desnutrició, anèmia i parasitosi.