El Govern farà dos rotondes a la cruïlla d’Alfés, amb 26 accidents des del 2010

Substituirà les 2 semiglorietes de la C-12 aquest mateix any i hi invertirà un milió d’euros

Territori i Sostenibilitat substituirà les dos semirotondes laterals de l’encreuament d’Alfés a la C-12 per dos rotondes completes al ser un punt d’alta sinistralitat en el qual s’han produït diversos accidents en els últims 10 anys, després de la reforma d’aquest tram de via entre Lleida i l’esmentada població. Segons Trànsit, des del 2010 hi ha hagut 26 accidents amb víctimes, tres de mortals. La Generalitat addueix falta de visibilitat en l’esmentat punt, amb un revolt pronunciat, un fet que augmenta el risc de xocs, i que és una carretera freqüentada per vehicles, molts d’agrícoles, i camions. Ja ha abordat