Mor atropellat un nen de tres anys a les Borges i el conductor no l'auxilia

Un nen de tres anys de les Borges va morir ahir a primera hora de la tarda al ser atropellat quan anava amb la mare i la germana al col·legi. El conductor del cotxe no va auxiliar el petit encara que minuts després va acudir a comissaria per explicar el que havia succeït. Va donar negatiu en alcohol i drogues. Els Mossos investiguen les causes del sinistre.

Un nen de tres anys de les Borges Blanques i origen magrebí va morir a primera hora de la tarda d’ahir al ser atropellat per un cotxe el conductor del qual no el va auxiliar. El xòfer, un veí de la localitat, va acudir poc després a la comissaria dels Mossos de la capital de les Garrigues per explicar que era el causant de l’accident. Va donar negatiu en el test d’alcohol i drogues, segons van confirmar des de la policia catalana, que ha obert una investigació per determinar les causes del sinistre i si hi ha algun tipus de responsabilitat penal per part del conductor.

L’atropellament va tenir lloc cap a les 14.50 hores al carrer Cavalleria, a l’altura del carrer Sant Pere, quan el petit Ilias s’adreçava al col·legi Joan XXIII acompanyat per la seua mare i la seua germana gran. Aquest carrer és el vial d’accés a la capital de les Garrigues per la carretera d’Arbeca (C-233).



El petit va caure malferit a terra després de ser envestit pel cotxe. La germana i la mare van resultar il·leses. El conductor hauria parat inicialment encara que segons després va reprendre la marxa sense socórrer el petit, segons van informar fonts properes al cas. En un primer moment es van desplaçar fins al lloc agents de la Policia Local i personal sanitari, que va efectuar sense èxit durant una hora maniobres de reanimació al petit, que va acabar morint al mateix lloc de l’accident.



Fins i tot es va arribar a activar un helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) però no va arribar a actuar. L’accident va provocar una enorme commoció entre els veïns.



Pel que sembla, el conductor i la víctima són veïns i una filla d’aquest anava al col·legi amb el nen atropellat. Una professora del centre va explicar que “a les tres de la tarda ens han explicat l’accident però en desconeixíem la gravetat. Ha estat a les cinc quan ens han dit que havia mort”.



Declara davant del Mossos i ho farà al jutjat

Els Mossos d’Esquadra van prendre declaració al conductor durant la tarda d’ahir. L’home hauria assegurat davant de la policia que es va enlluernar pel sol i que no havia vist el petit, segons van informar fonts properes a la investigació. Pel que fa a l’abandó del lloc de l’accident, va afirmar que es va espantar i que per això es va dirigir a la comissaria.



Familiars de la víctima van anar a la comissaria. / Foto: Òscar Mirón



L’home no va ser detingut ni estava previst que fos arrestat. Tanmateix, presumiblement serà investigat (abans imputat) per un delicte d’homicidi imprudent i haurà de declarar al jutjat.

Per a això serà clau l’atestat que confeccionin dels Mossos d’Esquadra, que haurà de determinar les causes de l’accident considerant a quina velocitat circulava el vehicle i si el conductor va cometre algun tipus de negligència que pugui comportar una responsabilitat penal. En casos similars, els conductors acaben sent acusats moltes vegades d’un delicte d’homicidi per imprudència. També podria ser-ho per un delicte d’omissió del deure de socors.



Testimoni de la mare

Fins a la comissaria de la policia catalana es van desplaçar al llarg de la tarda els familiars de la víctima amb l’objectiu de conèixer més detalls dels fets. També estava previst la declaració de la mare com a principal testimoni del sinistre, la qual cosa podrà aclarir quina actitud tenia el conductor després d’atropellar el petit i si va fer algun tipus de gest per socórrer-lo.