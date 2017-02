Mor al quedar atrapat per un motocultor en una finca de Balaguer

Un veí de la capital de la Noguera, originari de Linyola, que treballava amb la màquina en un hivernacle particular || El terreny es troba al camí de la Safyc

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Rafel Fernández González, un veí de Balaguer de 37 anys, va morir ahir al quedar atrapat per un motocultor en una finca privada de la capital de la Noguera. Segons van informar els Mossos d’Esquadra, els fets van ocórrer quan passaven pocs minuts de les nou del matí. L’home, originari de Linyola encara que ara residia a Balaguer, es trobava treballant amb la màquina en un hivernacle situat en un terreny particular al camí de la Safyc. Per causes que es desconeixen i que s’estan investigant, la màquina hauria començat a fer marxa enrere fins a atrapar l’home contra la