Reparació i manteniment en diversos carrers de les Borges

L’ajuntament de les Borges ha iniciat la reparació i manteniment de les voreres i altres obres urgents en diversos punts de la via pública, així com en alguns edificis municipals. La primera actuació ha estat la reparació de la vorera de l’avinguda Carrasco i Formiguera. Durant tot l’any es continuarà amb les actuacions del pla de manteniment que té per objectiu arreglar desperfectes en diferents zones (vegeu més informació a la pàgina 3). El pla compta amb un pressupost de 49.000 euros més IVA. Les actuacions ja han estat adjudicades a una empresa local després d’un procés de licitació que va tenir lloc durant el mes de gener.