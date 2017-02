Denunciat penalment per circular a 185 km/h en un tram de 90 a Peramola

Actualitzada 10/02/2017 a les 17:03

Es tracta d’un conductor de 52 anys i nacionalitat espanyola

© La imatge capturada pel radar dels Mossos d'Esquadra. Mossos d'Esquadra

Els Mossos d’Esquadra van denunciar penalment un conductor, de 52 anys i de nacionalitat espanyola, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per circular a 184 quilòmetres per hora a l’Alt Urgell.



Segons han informat els Mossos, els fets van succeir dijous durant un control de velocitat que s'havia muntat a la C-14, a l'altura del punt quilomètric 147,1, dins del terme municipal de Peramola.



Va ser a les 12:51 hores quan el radar va detectar un vehicle que circulava a 184 quilòmetres per hora en un tram de carretera on la velocitat màxima permesa és de 90.



Per aquest motiu, es va denunciar penalment al conductor com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària.



El conductor denunciat haurà de comparèixer quan sigui requerit davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Solsona.