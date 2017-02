Els alcaldes temen no cobrar l’IBI de l’autopista AP-2

Els municipis afectats es constitueixen en grup de pressió || Preveuen ingressos de prop d’un milió pel pagament de la taxa

Els setze ajuntaments lleidatans per on discorre l’AP-2 tenen por de no poder cobrar l’Impost de Béns Immobles (IBI) d’aquesta infraestructura, després que el 2016 expirés la norma que atorgava a les concessionàries una bonificació del 95% d’aquesta taxa al conjunt de l’Estat, segons va explicar ahir l’alcaldessa d’Aitona i secretària de l’Associació Nacional de Municipis amb Autopistes, Rosa Pujol.Els alcaldes de les poblacions afectades es van reunir ahir a la Diputació de Lleida per constituir-se com a associació i grup de pressió per “defensar els interessos locals” i evitar tant retards en el pagament de l’IBI, com que l’Estat