L'AMPA de l'escola del nen atropellat a Les Borges recapta fons per ajudar la família

Recullen diners perquè els familiars puguin enterrar el petit al seu país d'origen

El conductor va explicar als Mossos que no va veure el nen

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Joan XXIII de Les Borges Blanques recapta fons perquè els familiars del nen que va morir atropellat aquest dimecres puguin enterrar el petit al seu país d'origen, tal i com voldrien.Per recollir els diners de les persones que hi vulguin col·laborar, l'AMPA ha habilitat bústies a l'escola i als següents establiments de la capital de les Garrigues: Cafeteria Slàvia, Biblioteca Marquès d’Olivart, La Bodega, L’Heura Herboristeria, Cafè la Tertúlia, Col·legi Mare de Déu de Montserrat, Pizzeria, Pandemònium, Cal Fum, Dietètica Francesc, Forn de Pa Roselló, Llibreria QuadernsEls Mossos d’Esquadra segueixen investigant les causes del sinistre en un atestat policial que determinarà si el conductor, que és veí de les Borges, pot tenir algun tipus de responsabilitat penal, ja sigui com a autor d’un delicte contra la seguretat en el trànsit en concurs amb un delicte d’homicidi imprudent o com a autor d’un delicte d’omissió del deure de socors. La investigació ha de determinar a quina velocitat circulava i si va cometre alguna mena d’infracció. El conductor no va auxiliar la víctima encara que minuts després va anar a la comissaria dels Mossos, on va explicar el que havia succeït.Els investigadors li van prendre declaració el mateix dimecres. Va assegurar que no havia vist el petit a l’enlluernar-se amb el sol. Va donar negatiu en les proves d’alcohol i drogues, segons van informar els Mossos. La mare del nen, que va resultar il·lesa, també va ser interrogada per determinar com va ocórrer el sinistre.