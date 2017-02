Les pistes, a punt al cent per cent per al cap de setmana

El temporal va deixar gairebé 3 metres de neu en algunes cotes || Els dominis, assegurats

Després d’una setmana en què el temporal de neu i vent ha mantingut les pistes parcialment tancades i algunes, com és el cas de Boí Taüll i Tavascan, en la seua totalitat, les estacions d’esquí de Lleida recobren la normalitat i tornaran a estar totes obertes al cent per cent aquest cap de setmana. Les precipitacions han deixat més de dos metres de neu a les cotes altes, per la qual cosa els responsables dels complexos han hagut d’adoptar mesures antiallaus perquè tot el domini esquiable sigui segur. Tots els complexos hivernals treballen intensament per aconseguir assegurar la capa nival i s’ha dinamitat als cims per provocar allaus. A més, les màquines treballen per escampar la neu nova i consolidar els trajectes de baixada.

Boí Taüll, que va haver de tancar dilluns, té gairebé tres metres de neu a la cota alta, per la qual cosa, a més de dinamitar, ha tingut el personal de pistes especialitzat inspeccionant totes les rutes perilloses.

Tavascan, que també va tancar, té obertes totes les instal·lacions i remuntadors, així com la resta dels complexos, i un bon índex de reserves. Durant aquest mes, totes les estacions tenen assegurada l’activitat gràcies a les setmanes blanques escolars que, a més de visitants forans de diverses comunitats autònomes de l’Estat, acolliran els alumnes d’escoles del territori aprofitant els dies festius de Carnaval.