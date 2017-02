Augmenten un 5% les trucades al 112 fetes des de Lleida

Una mitjana de 150 connexions diàries

Les trucades al telèfon d’emergències 112 realitzades l’any 2016 han augmentat un 5,4% en el conjunt de la demarcació, amb una mitjana de 150 connexions per dia. A les comarques la plana de Lleida han augmentat un 4,1% respecte l’any 2014 (45.577 trucades l’any 2016 i 43.779 el 2015). La majoria d’aquestes trucades es van fer motius de seguretat amb 14.011 trucades (30,7%) el 2016 i 13.866 trucades el 2015; 12.235 trucades (26,9%) es van fer per demanar assistència sanitària davant les 11.478 trucades fetes pel mateix motiu el 2015; 10.582 trucades (23,21%) es van fer per incidències de trànsit davant 9.623 trucades l’any anterior; i per incendis es van fer 2.888 trucades (6,3%) el 2016 i 2.798 trucades el 2015.

Per la seva part, a l’Alt Pirineu i Aran es van fer un total de 9.249 trucades al telèfon d’emergències 112 l’any 2016, mentre que l’any 2015 se’n van fer 8.082. La majoria de les trucades fetes des de l’Alt Pirineu i l’Aran van ser per motius de trànsit, 2.864 (31%) i 2.527 trucades durant el 2015; 2.524 trucades (27,3%) es van fer per demanar assistència sanitària, davant 2.141 trucades pel mateix motiu l’any anterior; 1.591 trucades (17,2%) es van fer per temes de seguretat, davant 1.379 trucades el 2015; i per incendis es van fer 704 trucades (7,6%) durant el 2016 i 653 el 2015.