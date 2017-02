Dos de cada 3 euros que guanya Alguaire procedeixen de vols i la resta, de rodatges

Després d’incomplir els objectius inicials, l’aeroport busca altres vies de rendibilitat

Un de cada tres euros que ingressa l’aeroport d’Alguaire procedeix d’activitats alienes a l’aviació, com rodatges d’anuncis televisius i esdeveniments publicitaris. No és un escenari buit, però tampoc ha complert els objectius que la Generalitat perseguia al construir-lo, així que ara busca noves vies per assolir la rendibilitat en el futur.Un de cada tres euros que ingressa l’aeroport d’Alguaire procedeix del rodatge d’anuncis televisius, esdeveniments publicitaris i altres activitats alienes a l’aviació. Han suposat 168.000 euros entre els anys 2014 i 2015, davant dels 302.000 recaptats en taxes pel trànsit d’avions. Així es desprèn de l’última auditoria d’Aeroports de Catalunya.