Una plaga d’aus danya cultius en una zepa i denuncien el fracàs del seu pla de gestió

Alcaldes de Belianes, Preixana, Sant Martí i Bellpuig i els regants ho critiquen || Adverteixen que, en canvi, les espècies protegides s’extingeixen i demanen accés al reg de suport al Segarra-Garrigues

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Una plaga de gralles i garses amenaça els cultius de les 6.000 hectàrees de la zona d’especial protecció d’aus (zepa) de Belianes. Arrasen els sembrats i la seua població s’ha multiplicat per deu des del 2009. Els mals resultats dels plans de gestió, segons els afectats, també són visibles per la gairebé pràctica extinció del sisó, una de les aus protegides en aquesta zepa juntament amb el gaig blau, el xoriguer petit i la calàndria. Segons els agricultors, si la zona disposés de reg de suport es retardarien les collites i les aus disposarien de prou temps per niar.Val a