El caçador homicida d'Aspa volia fugir, segons l'advocat de les famílies dels rurals

Els companys del caçador que va matar dos agents rurals a Aspa declaren aquest dilluns com a testimonis al jutjat d'instrucció número 4 de Lleida

L'advocat de les famílies dels dos Agents Rurals morts a trets a Aspa, Pau Simarro, creu que l'autor confés del crim volia fugir després de cometre el doble crim. Simarro ha fet aquestes declaracions aquest dilluns als jutjats de Lleida, on declaren com a testimonis els companys del caçador que va matar els dos rurals.



En aquest sentit, Simarro ha explicat que l'atestat dels Mossos d'Esquadra recull en una de les declaracions dels companys del caçador acusat que aquest últim els va dir en dos ocasions: "marxem, marxem".



Aquesta és una de les qüestions que vol aclarir amb la declaració dels quatre companys del caçador acusat aquest dilluns al jutjat d'Instrucció número 4 de Lleida. Simarro també vol saber perquè van tardar prop de 45 minuts en avisar als serveis d'emergència i si hi ha ''alguna intencionalitat'' en aquest suposat delicte d'assassinat, ja que tampoc entén perquè l'acusat va donar uns noms que no ''corresponien a la realitat'' quan va recollir els passis per caçar i perquè el seu és l'únic que no van agafar.