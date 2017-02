Les famílies de les dos víctimes reclamaran a la Generalitat 400.000 euros

Els companys de l'autor confés de la mort de dos agents rurals el passat 21 de gener a Aspa han declarat aquest dilluns davant del jutge que no van veure res del que va passar. Segons l'advocada de l'acusat, Montse Torres, els caçadors han assegurat que els prop de 45 minuts que es va tardar a avisar els serveis d'emergència no els van semblar ''tanta estona'' i també que el detingut, Ismael Rodríguez, no va voler marxar del lloc i fugir de la justícia pel que havia fet en cap moment.Per contra, l'advocat de les famílies dels dos agents rurals morts a trets a Aspa, Pau Simarro, creu que l'autor confés del crim volia fugir després de cometre el doble crim. En aquest sentit, Simarro ha explicat que l'atestat dels Mossos d'Esquadra recull en una de les declaracions dels companys del caçador acusat que aquest últim els va dir en dos ocasions: "marxem, marxem".D'altra banda, les famílies dels dos agents rurals morts faran una reclamació patrimonial a la Generalitat d'entre 150.000 i 200.000 euros per cadascuna. Segons l'advocat Pau Simarro, en els propers dies engegaran un procés contra l'Administració per un suposat delicte contra la seguretat dels treballadors, i si s'arxiva faran aquesta reclamació d'indemnització que podria arribar als 400.000 euros en total.L'advocat de les famílies ho justifica perquè els dos agents rurals anaven a ''pit descobert'' pel camp mentre els caçadors van armats. A més a més, lamenta que després dels tràgics fets del passat 21 de gener, han sortit a la llum una ''sèrie de denúncies'' d'agents rurals que asseguren haver patit amenaces per part de caçadors que també els han encanonat amb les seves escopetes.