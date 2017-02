Per cada euro que gasta un esquiador en el forfet d’Espot n’inverteix vuit en el territori

L’estació, que compleix les noces d’or, “dóna feina a 230 famílies del Sobirà”, segons Ferrocarrils

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’estació d’Espot va tancar ahir un cap de setmana de celebracions del 50è aniversari. El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, propietària d’Espot i Port Ainé, Enric Ticó, va explicar ahir durant l’acte insitucional que “per cada euro que es gasta una persona en el forfet, n’inverteix entre vuit i deu al territori”. Per això, va insistir que la prioritat d’FGC per al futur és mantenir oberta l’estació d’Espot que “dóna feina a 230 famílies de la comarca del Pallars Sobirà”. Això sí, tal com ja va declarar dissabte a SEGRE, Ticó va insistir en la necessitat de