Apareixen noves pintades al tren de Cervera a Lleida

Grafitis que no afecten la circulació

El cap de setmana passat van aparèixer noves pintades en un dels trens que fa el trajecte de Cervera a Lleida. Aquesta vegada, els grafitis no van impedir la circulació del comboi, de manera que l’afectació per als usuaris va ser nul·la, tant dissabte com diumenge, els dos dies en què van aparèixer les pintades, segons fonts de Renfe, que van indicar que en les dos ocasions les pintades es van portar a terme a la nit, quan el tren queda estacionat a la capital de la Segarra. Així mateix, van apuntar que no es va haver d’immobilitzar el comboi al no afectar la conducció, van assegurar. S’ha de recordar que fa un mes aquest mateix tren no va poder sortir de Cervera a l’aparèixer ple de pintades a la lluna davantera de la cabina i no es va poder portar a terme el trajecte fins a la capital del Segrià, la qual cosa va provocar les queixes dels usuaris. Aquest mateix tren s’ha despertat en més d’una ocasió ple de grafitis. Renfe va apuntar que, només a Catalunya, el cost per reparar aquest tipus d’incidències ascendeix a una mitjana anual de 4 milions d’euros. A més, els grafitis també proliferen a les estacions, especialment la de Cervera, que està totalment pintada.