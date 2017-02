Empreses i institucions creen la primera xarxa d’iniciatives oleoturístiques

Uns seixanta representants del sector oleícola van participar ahir en la creació de la primera Xarxa d’Iniciatives Oleoturístiques amb l’objectiu de situar Catalunya al capdavant d’aquest sector. La reunió va tenir lloc a la Granadella i va congregar responsables de la Generalitat, diputacions i consells de Lleida i Tarragona i ajuntaments, a més de representants del sector privat, com la DO i la Federació de Cooperatives Agràries. L’objectiu és impulsar l’oleoturisme com una activitat que atregui visitants.

Serà també un fòrum per debatre estratègies de promoció seguint el model establert per l’enoturisme i que eviti l’èxode dels joves del territori.