Les famílies dels rurals morts per un caçador exigiran 400.000 euros a la Generalitat

Per un delicte contra la seguretat dels treballadors al no portar protecció || L’autor confés va intentar fugir després del doble crim d’Aspa, segons les declaracions judicials dels seus companys de caça

Les famílies dels dos agents rurals morts a trets el passat 21 de gener a Aspa per Ismael Rodríguez Clemente, un caçador de Vacarisses, demandaran la Generalitat per un delicte contra la seguretat dels treballadors per no portar protecció i sol·licitaran una indemnització per a cada una d’entre 150.000 i 200.000 euros. Així ho va anunciar ahir el seu advocat, Pau Simarro, que va explicar que “serà per la via penal o contenciosa, però presentarem una reclamació de responsabilitat patrimonial perquè la Generalitat no en pot sortir indemne, ja que els agents anaven al descobert i sense cap tipus de