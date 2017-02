La UE obliga a eliminar un gas cancerigen en edificis

El Govern estatal ha d’evitar filtracions de radó || Sorgeix del subsòl i té una alta concentració en cinc municipis de Lleida

L’Estat prepara una nova normativa per impedir que habitatges i centres de treball acumulin radó, un gas incolor i sense olor que emergeix del subsòl de forma natural i que té un efecte cancerigen. El codi tècnic estatal per a edificacions incorporarà aquest any mesures per evitar que es filtri des dels fonaments dels immobles i s’acumuli al seu interior, mentre que el ministeri de Sanitat elabora un pla per mesurar la concentració d’aquest gas als immobles de les zones amb més densitat d’aquest gas, que inclouen fins a cinc municipis de les comarques del Pirineu de Lleida.Estudis del Consell