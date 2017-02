Altorricó anul·la les llicències de la discoteca on va morir una jove d’Alpicat

El local, tancat des del 2014, no podrà reobrir

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’ajuntament d’Altorricó ha anul·lat les llicències d’obres i activitat concedides per a la instal·lació i ampliació de la discoteca Imperia Drink, on el juny del 2008 va morir una jove de 16 anys, veïna d’Alpicat, atropellada per un tren a la via situada a escassos metres del local, en una zona totalment desprotegida. El consistori ha retirat aquestes llicències a instàncies de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia d’Aragó, que va donar la raó a la família de la víctima. Segons la sentència, el tribunal veu indicis d’il·legalitat en les llicències i va condemnar l’ajuntament a revisar-les, malgrat