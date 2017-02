Multes a tres caps d’Endesa per l’incendi d’Agramunt

El judici de conformitat se celebrarà aquest matí a Lleida || La companyia pagarà 4,5 milions als afectats i a la Generalitat

Els tres directius d’Endesa acusats de l’incendi d’Agramunt que el juliol del 2009 va arrasar més de 5.000 hectàrees i pel qual la companyia abonarà al voltant de 4,5 milions d’euros en indemnitzacions als 65 afectats, les despeses de l’extinció i els danys causats, com va avançar SEGRE ahir, acceptaran avui sengles condemnes de sis mesos de multa a raó de 5 euros diaris (900 euros per a cada un) com a autors d’un delicte d’incendi per imprudència. La Fiscalia, la defensa i l’acusació particular van arribar a un acord previ que s’ha de ratificar avui. Els processats són el