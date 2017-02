Emotiva carta de la mare del nen mort al ser atropellat a les Borges

© El petit Ilyas.

La mare del nen mort després de ser atropellat per un cotxe a les Borges Blanques ha publicat una emotiva carta per mostrar el seu agraïment a les mostres de solidaritat que ha rebut la família del petit Ilyas arran de la tragèdia. A la missiva, la mare vol agrair especialment el suport que ha rebut per part del col·legi del petit, l’Escola Joan XXIII de les Borges, i els professors. “Mai vaig pensar que un fet tan trist es converteixi en una cosa tan especial i bonica... parlo de l’afecte i de la solidaritat de la gent”, assenyala. Així mateix, la mare agraeix la iniciativa per recollir fons que ajudin a traslladar el cos del menor al Marroc per enterrar-lo allà, així com per al viatge de la seua família, El petit Ilyas. campanya que va recaptar més de 5.000 euros. La família va arribar ahir al Marroc per donar sepultura al petit de tres anys, atropellat mortalment per un cotxe el passat 8 de febrer.