La Generalitat anul·la el regadiu en una zepa de la Sentiu de Sió que va autoritzar el 2014

Fa marxa enrere en el permís que va concedir a Agro-Sorigué i espera una declaració d’impacte ambiental abans de dictar una resolució final || Els Agents Rurals van denunciar la firma fins a cinc vegades

La Generalitat ha anul·lat l’autorització per instal·lar un regadiu que sí que va validar el 2014 al tractar-se d’una zona especial de protecció d’aus (zepa) a la finca de Sant Jordi de Muller, a la Sentiu de Sió, i sol·licitat per la firma Agro-Sorigué. Un informe de la Comisió Jurídica Assessora de la Generalitat confirma ara la resolució d’anul·lació del 2015 de la conselleria d’Agricultura en què es donava curs a un procés de lesivitat i es rectificava sobre el permís atorgat el 2014 perquè l’esmentada autorització no incloïa una declaració d’impacte ambiental. El 2015 les obres ja s’havien dut