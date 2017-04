El Tren dels Llacs estrena amb èxit la novena temporada amb 300 passatgers

FGC espera superar els 7.200 turistes de l’any passat durant la temporada que finalitzarà el 28 d’octubre.

Un total de 310 persones han estrenat avui la novena temporada del Tren dels Llacs que han han omplert els seients dels sis vagons. El comboi, impulsat per dos màquines dièsel elèctriques de 1968 (conegudes pel sobrenom de les ie-ie) ha sortit de l’estació de Lleida-Pirineus a les 10.40 amb arribada a la Pobla de Segur dos hores més tard. La majoria dels passatgers són famílies que aprofiten les vacances de Setmana Santa per fer aquest trajecte turístic i tenint una reserva de places des de fa un parell de mesos. L’origen dels passatgers era ben divers, des del Maresme, Vendrell, Barcelona, Les Garrigues o el Pla d’Urgell i el Segrià, encara que tots amb un mateix objectiu, disfrutar d’aquest trajecte turístic amb el tren històric.

El primer viatge de la nova temporada ha esgotat les places, un fet poc habitual segons el responsable comercial del Tren dels Llacs, Josep Maria Sabando, que ha destacat que des de fa setmanes les places ja eren reservades i com la previsió era d’una gran demanda, FGC ja va programar “excepcionalment” un nou trajecte per demà que ja compta amb més de 60% de les places venudes. La resta de trajectes es continuaran fent els dissabtes.

El Tren dels Llacs preveu oferir aquest any trenta viatges fins el 28 d’octubre. Per primera vegada el servei no s’interromprà a l’estiu ja que durant quatre setmanes, de mitjans de juliol a mitjans d’agost, el recorregut es farà amb els nous trens panoràmics que cobreixen habitualment la línia. L’any passat l’ocupació del tren turístic va arribar al 99,08% ( 7.213 de les 7.280 places ofertades), la segona xifra més elevada des de l’inici d’aquest servei el 2009. En aquest sentit, FGC espera superar aquesta ocupació en aquesta edició. A més, aquesta temporada també serà la primera en la qual els maquinistes de FGC seran els encarregats de portar les màquines. Fins ara, era personal de Renfe en encarregat de fer aquests trajectes.