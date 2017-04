Madrid reclama al Govern davant del jutge 75 milions del Segarra-Garrigues

El 2012 ja va denunciar que quedaven pendents 70 milions per pagar de les obres del canal principal || La conselleria assegura que aquest any abonarà 19,8 milions

L’empresa estatal Acuaes (Aguas de las Cuencas de España) ha presentat un contenciós contra la conselleria d’Agricultura per reclamar un deute de 74.581.109,54 euros per les obres del canal principal del Segarra-Garrigues en els termes que totes dos van acordar el 2006. Les obres de la part estatal tenen un cost de 444 milions d’euros, dels quals l’Estat havia d’assumir la meitat i l’altre 50% era a càrrec dels regants. Tanmateix, l’oposició per part dels agricultors va portar l’Executiu català a firmar un conveni fa onze anys per avançar els 222 milions que havien de cobrir els regants. L’incompliment a