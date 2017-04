Troben el cos sense vida del jove de 23 anys de Mollerussa desaparegut

Els Mossos d’Esquadra troben el cadàver en un bloc de pisos buit de la capital del Pla d’Urgell || La investigació descarta signes evidents de criminalitat

Els Mossos d’Esquadra han trobat el cos sense vida de Juan García Pallàs, el jove de 23 anys de Mollerusa la desaparició del qual va ser denunciada per la seua família fa uns dies. Com ja va avançar SEGRE, la troballa es va produir dijous, cap a dos quarts de nou del vespre, quan un veí va alertar els Mossos d’Esquadra per la forta olor procedent del segon pis d’un bloc deshabitat situat en el número 16 del carrer Balmes de Mollerussa. A l’arribar al lloc, els agents van trobar un cadàver en avançat estat de descomposició i, en un principi, el seu mal estat no va permetre la identificació fins a hores més tard. En un primer moment, els investigadors de la unitat científica dels Mossos d’Esquadra, que es van fer càrrec de les indagacions, van descartar que el cos presentés signes de criminalitat, encara que caldrà esperar a l’autòpsia per determinar les causes de la mort.

Finalment, la Policia catalana va poder confirmar que el cadàver trobat pertany al jove desaparegut, a qui la família havia perdut la pista el passat 20 de març. Com ja va publicar aquest diari dijous passat, la família havia demanat la col·laboració ciutadana per intentar localitzar el jove, que no veien des del passat 20 de març, quan no va tornar a casa a dormir. Els familiars van assenyalar que el noi necessitava medicació i que podria estar desorientat. Encara que des d’un primer moment la recerca es va centrar en Mollerussa, on vivia el jove, la investigació es va ampliar a la ciutat de Lleida, després de rebre trucades de veïns que deien haver-lo vist pel carrer Major.

El cos sense vida del jove va ser trobat al segon pis d’un bloc que estava deshabitat, encara que fonts policials i municipals desconeixen si estava okupat. Segons els veïns, el bloc està a la venda, encara que hi podia entrar qualsevol, ja que la porta d’accés està trencada.

L’avançat estat de descomposició que presenta el cadàver indicaria que feia diversos dies que el jove estava mort i ningú se’n va adonar al trobar-se en un bloc d’habitatges buit. L’equip d’investigació va prendre mostres del lloc del succés abans de procedir a l’aixecament del cadàver, que va ser traslladat a l’Institut Anatòmic Forense de Lleida.