Bellpuig convertirà l’escorxador en un museu de la Processó dels Dolors

Tindrà una part dedicada a personatges il·lustres del municipi i a la impremta

Bellpuig iniciarà en les pròximes setmanes la reforma de l’antic escorxador municipal per convertir-lo en el Museu de la Processó dels Dolors, una de les tradicions més emblemàtiques del municipi, i d’alguns dels seus personatges il·lustres, com el periodista i escriptor Valeri Serra i Boldú; Domènec Calaf, informàtic que regentava una rellotgeria, i el fotògraf Eudald Boleda. Està previst dedicar un espai a la impremta, ja que a Bellpuig n’hi ha una en funcionament des de fa més de cent anys. L’alcalde, Salvador Bonjoch, va explicar que “l’objectiu és disposar d’un nou atractiu turístic per donar a conèixer la nostra