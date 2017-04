El bosc de Vallbona es regenera després dels incendis de l'any passat

Rebroten arbres i els alcaldes demanen subvencions per millorar els camins || Entre el 23 de juny i el 19 de juliol van quedar arrasades gairebé 900 hectàrees

© Unes 70 persones van assistir a la visita que va organitzar Vallbonatura a Rocallaura per explicar com actua el bosc després d'un foc.

La comarca de l’Urgell va patir l’estiu passat dos incendis que van arrasar prop de 900 hectàrees de camps agrícoles, però sobretot de massa forestal, de Nalec i Vallbona de les Monges, entre altres municipis de la vall del Corb. Deu mesos després del primer dels dos incendis, que van tenir lloc entre els dies 23 de juny i 19 de juliol, els arbres comencen a regenerar-se de forma natural. El president del consell comarcal de l’Urgell, Salvador Bonjoch, va explicar que “amb les pluges de les últimes setmanes, hem detectat que ja han rebrotat les primeres plantes”.

Bonjoch va explicar que fa uns dies una empresa va començar a retirar bona part dels arbres cremats a fi de poder aclarir el bosc i tenir-lo net abans de l’estiu, que és quan hi ha més risc de patir incendis. Després de la Setmana Santa, també està previst que tingui lloc una reunió de representants del departament d’Agricultura amb tots els alcaldes de la Vall del Corb per sol·licitar subvencions de forma conjunta a fi de millorar els camins. El president del consell va recordar que en els incendis els Bombers van tenir dificultats per arribar al foc, ja que els accessos als camins estaven en mal estat. Finalment, i de cara al pròxim hivern, Bonjoch va avançar que tenen previst portar a terme una campanya de repoblació dirigida a estudiants, en un sentit divulgatiu i de sensibilització.



Des de Vallbonatura, el passat 8 d’abril van organitzar una jornada a Rocallaura que portava per títol “Com actua el bosc després de l’incendi”, i que va ser a càrrec de Marc Castellnou, responsable dels GRAF de la Generalitat. La jornada, a la qual van assistir unes setanta persones, va servir per visitar una part del bosc cremat i conèixer algunes curiositats.