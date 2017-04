El Govern licita la gestió del centre de menors de Tremp

Entrarà en servei aquest estiu i tindrà deu places

La Generalitat ha tret a licitació aquesta setmana el contracte per a la gestió del nou centre i pis d’acollida de menors tutelats (Crae, centre residencial d’acció educativa) de Tremp per valor de 272.450 euros per un període de sis mesos i que ha d’iniciar l’activitat aquest mateix estiu. Així mateix, les clàusules del contracte preveuen una pròrroga de vuit anys i un pressupost anual de 550.000 euros. En aquest sentit, fonts de la conselleria de Treball i Família van apuntar que el valor estimat del contracte pot ascendir a més de 7 milions d’euros, atès que la contractació preveu