Les millors aigües d’Europa

Un projecte amb fons de la UE farà que la Pallaresa sigui navegable de Llavorsí a la Pobla sense interrupcions || Les empreses del sector esperen oferir 700.000 serveis aquesta temporada

La Noguera Pallaresa és un dels millors rius d’Espanya i d’Europa per al ràfting. El desnivell de 200 metres, la concentració de ràpids i la qualitat de les aigües a causa que no hi ha grans municipis que puguin contaminar-les són tres dels motius que fan de la Pallaresa un referent per als esports d’aigua. El president de l’Associació d’Empreses de Turisme Actiu i Esports d’Aventura del Sobirà, Flòrido Dolcet, va explicar que al Sobirà són “pioners en oferta i producció a tot l’Estat”, perquè és on més varietat d’esports es pot practicar i on més activitats d’aventura s’ofereixen. En