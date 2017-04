Set de cada deu turistes visiten Lleida pels seus parcs, Mont-rebei i l’Estany

El turisme de natura copa la demanda, cada vegada més creixent i amb més reptes

El turisme de natura copa la demanda turística a Lleida. Set de cada deu visitants que recalen a les comarques de Ponent ho fan per visitar Aigüestores, el Parc de l’Alt Pirineu i Aran, Mont-rebei o l’Estany del Pla. Aquesta demanda és cada vegada més creixent i posa de manifest nous reptes per a una millor gestió que beneficiï el territori.Als 62 anys i amb permís de les pistes d’esquí, el Parc Nacional d’Aigüestortes es manté com el primer atractiu de les comarques de Lleida en nombre de visitants, que, després d’un període d’estancament, s’estan atansant als 600.000 anuals. Els