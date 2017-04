Castellserà preveu estalviar costos amb reformes a la potabilitzadora

Inverteix 75.000 euros en dos fases, a la planta i les piscines

L’ajuntament de Castellserà invertirà aquest any 65.000 euros en accions de millora a la potabilitzadora, que va estrenar el 2003, i a les piscines. L’actuació s’ha dividit en dos fases. La primera, que va acabar fa unes setmanes i va costar 30.000 euros, dels quals la Diputació va assumir el 90%, va consistir a substituir vuit bombes dosificadores per unes de més modernes, canviar el filtre general i substituir un motor que ja no funcionava. El consistori també va adquirir quatre bombes dosificadores i dos equips de control de clor i PH per a les piscines municipals a fi de tenir els nivells regulats segons estableix la normativa. La segona fase, prevista per als propers mesos i amb un cost de 35.000 euros, se centrarà a instal·lar un sistema de control a la potabilitzadora per tenir informació immediata de l’estat de l’aigua, el nivell de clor o els nivells dels dipòsits des de les oficines de l’ajuntament o des del mòbil. L’alcalde, Marcel Pujol, va explicar que l’objectiu és “controlar la despesa d’aigua i reduir la despesa de personal que porta a terme el control diari de la potabilitzadora”.