Cues a Prat de la Riba després de xocar un cotxe i una moto

El motorista va patir una fractura de tíbia

Una col·lisió entre una moto i un turisme va provocar ahir el caos a l’avinguda Prat de la Riba de Lleida. L’accident es va produir a mitja tarda i el motorista, un repartidor d’una pizzeria, va patir una fractura a la cama, per la qual cosa va haver de ser traslladat a l’hospital Arnau de Vilanova. Segons van informar fonts policials, la col·lisió es va produir per encalç quan el vehicle es trobava parat, encara que caldria determinar les causes exactes del sinistre.

Fins al lloc dels fets es van desplaçar diverses patrulles de la Guàrdia Urbana, que van tancar al trànsit els carrils de pujada de Prat de la Riba que van en sentit Ricard Viñes, de manera que van desviar els vehicles pel carrer Pi i Maragall. Això va provocar desconcert entre els conductors, ja que l’accident va causar retencions. El ferit, un jove de 21 anys, va ser atès al mateix lloc pels equips sanitaris del SEM i va ser traslladat en ambulància fins a l’Arnau amb una fractura a la tíbia. Al lloc també es van congregar nombrosos ciutadans per informar-se del succés. Una vegada el ferit va ser evacuat, la circulació a l’avinguda es va restablir sense incidents.