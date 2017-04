El turisme de Sobirà, Ribagorça i Aran tanca la millor Setmana Santa dels últims 4 anys

L’ocupació a les comarques de muntanya arriba al 95% i la varietat d’oferta permet als visitants combinar esquí, aventura i activitats || El sector augura ja una bona campanya d’estiu

Les comarques de Lleida tanquen avui la campanya turística de Setmana Santa superant totes les previsions, especialment el Sobirà, l’Alta Ribagorça i Aran, que han fregat el ple amb una ocupació del 95% i fins i tot han arribat a la plena ocupació en alguns establiments. Part d’això és gràcies a la bona climatologia que ha acompanyat aquests dies i a la gran varietat d’oferta turística complementària, que permet als visitants combinar l’esquí, l’aventura i altres activitats. “Les cotes d’ocupació han estat excel·lents i el turisme actiu ha fregat el ple”, va explicar ahir el president de la Federació d’Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, que va assenyalar que el Pirineu segueix una tendència a l’alça des de fa quatre anys gràcies a l’oferta i les xifres anticipen una bona campanya d’estiu. Per la seua part, des del Patronat de Turisme de la Diputació, van apuntar, a falta dels últims balanços, que se superaran les 200.000 pernoctacions i el nombre de turistes oscil·larà entre els 75.000 i els 80.000, després d’un cap de setmana de rècord, especialment des de dijous passat fins a ahir. Pel que fa als establiments de turisme rural, la majoria va assolir la plena ocupació des de dijous tant a les comarques del pla com les del Pirineu. Més de la meitat dels càmpings van obrir per Setmana Santa, amb una ocupació del 65% en àrees d’acampada i del 100% en bungalous.



El director del Patronat de Turisme, Juli Alegre, va apuntar que les xifres se situaran per sobre de les expectatives. La demanda de turisme actiu ha estat de rècord, incrementant entre un 5 i un 8% el nombre de serveis contractats respecte a l’any passat. Va destacar que les primeres xifres de les estacions d’esquí de Lleida, que tanquen avui la temporada, apunten que no se superarà el total de forfets venuts el 2016 (vegeu el desglossament). A més, l’oficina de Turisme de Lleida ciutat va atendre 1.357 persones.