80.000 turistes i 200.000 pernoctacions, un nou rècord de Setmana Santa a Lleida

L’ocupació depassa el 95% a partir de Dijous Sant, fins a 5 punts més que el 2016, que va ser la millor campanya en sis anys || Creix la despesa dels visitants i la contractació d’activitats d’aventura

L’ocupació turística per Setmana Santa ha superat a Lleida el rècord de la campanya del 2016, que havia estat la millor en sis anys. El patronat de Turisme de la Diputació la situa en una mitjana del 95% a les principals destinacions turístiques des de Dijous Sant fins aquest dilluns, amb establiments que van penjar el cartell de ple. Això suposa fins a cinc punts més que l’any passat, quan la mitjana va oscil·lar entre un 90% i un 95%. Des del 8 d’abril, les comarques lleidatanes han rebut 80.000 turistes que han sumat 200.000 pernoctacions, segons estimacions d’aquest organisme, que va destacar una alta ocupació de segones residències que ha contribuït a augmentar la despesa en serveis i activitats, des d’esquí a esports d’aventura.



La temporada d’esquí va finalitzar aquest dilluns amb 85.000 forfets venuts durant la Setmana Santa



L’inici del ràfting i altres activitats de turisme esportiu ha coincidit amb el final de la temporada d’esquí, amb la clausura aquest dilluns de les pistes de Baqueira, Boí Taüll, Espot i Port Ainé (les de Port del Comte i Tavascan ho van fer la setmana anterior). El patronat xifra en 85.000 la venda de forfets, un nombre que queda lluny dels 150.000 del 2016 però que supera els 80.000 venuts fa dos anys.

Per la seua part, les empreses d’esports d’aventura han registrat un repunt en la contractació d’activitats respecte a l’any passat. Així, l’Associació d’Empreses d’esports d’aventura del Pallars Sobirà, que concentra bona part de les firmes d’aquest sector al Pirineu, calcula que les contractacions han cobert entre un 80% i un 85% de la seua capacitat, entre un 5% i un 8% més que el 2016.



L’estació atreu cada any la majoria dels esquiadors que rep el Pirineu lleidatà





Tant l’augment de la demanda d’activitats d’aventura com el descens en la venda de forfets s’expliquen en bona part pel fet que la Setmana Santa s’ha celebrat a l’abril, mentre que l’any passat va ser al març, quan hi ha una afluència d’esquiadors més gran al Pirineu. Els bons resultats a Lleida estan d’acord amb els de la resta de Catalunya i d’Espanya, que han registrat la millor Setmana Santa per al turisme de l’última dècada.

L’esquí remunta un hivern que va iniciar amb dificultats per l’escassetat de neu



L’esquí va deixar aquest dilluns enrere una temporada en què ha aconseguit remuntar un inici complicat a causa de l’escassetat de neu en la major part del Pirineu. Sense tot just nevades entre els mesos de novembre i gener, només l’ús de canons d’innivació artificial i treballs per redistribuir la neu disponible van fer possible garantir l’obertura de pistes i atreure aficionats a aquesta disciplina esportiva. Davant els problemes inicials, el començament de l’any va implicar forts temporals que van consolidar fins a quatre metres sobre les pistes, i que van propiciar una elevada afluència de públic als dominis esquiables, amb rècords de vendes de forfets en diversos caps de setmana especialment a Baqueira Beret, que cada any rep la major part dels esquiadors de les comarques lleidatanes (van ser 883.773 la temporada 2015-2016).

Les estacions ultimen el balanç definitiu pel que fa a vendes de forfets. Durant els propers dies, es podrà verificar si es compleixen les previsions que, a finals de l’any passat, apuntaven a 1,3 milions de forfets en el conjunt del Pirineu lleidatà, una xifra que no s’ha donat des de l’inici de la crisi. Tanmateix, la major part dels dominis esquiables esperen superar les vendes de la temporada 2015-2016. Al llarg de l’hivern, Port Ainé ha penjat aquest hivern per primera vegada en la seua història, i en dos ocasions, el cartell de ple a la carretera d’accés al tenir el pàrquing a vessar; mentre que les primeres nevades al novembre van beneficiar especialment Boí Taüll, l’única que va iniciar la temporada amb la majoria de pistes obertes. Port del Comte, per la seua part, confia a duplicar els 50.000 forfets venuts l’hivern anterior.

Hotels, campings i cases rurals