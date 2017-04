Denuncien la supressió d'una línia de P-3 al col·legi Albert Vives de la Seu

Les famílies critiquen la mesura d’Ensenyament, que diu que tots estaran escolaritzats

© El pati del col·legi Albert Vives de la Seu d'Urgell. C. Sans

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) del CEIP Albert Vives de la Seu ha denunciat públicament que Ensenyament ha decidit “suprimir de forma arbitrària” una línia de parvulari de 3 anys (P-3) del centre, catalogat històricament com a escola de dos línies; en benefici del CEIP Pau Claris, també a la Seu, catalogat com a centre d’una línia. Les famílies asseguren que a finals de l’any passat “va quedar demostrat que davant de l’evolució demogràfica de la Seu, l’escola Albert Vives és un centre de dos línies i Pau Claris d’una línia”. “Les infraestructures de la nostra escola són més idònies per acollir un nombre d’alumnes més gran”, van afegir.



A més, en una segona reunió al febrer, es va acordar per majoria que la distribució de les línies quedés de la mateixa forma (dos línies per a l’Albert Vives i una per a Pau Claris).



Després d’aquests acords, Ensenyament va comunicar “que no es respectaria l’acord” ja que la distribució de les línies estava ja presa d’abans a les reunions de planificació. Des de l’AMPA manifesten que els preocupa que la pèrdua d’aquesta línia impliqui la reducció, com a mínim, d’un docent “així com una disminució dels recursos”. A part, diuen, la demanda de preinscripció per al curs 2017- 18 a l’Albert Vives “sobrepassa la ràtio màxima establerta per a una línia de P-3 i moltes famílies hauran de renunciar a portar els fills al centre sol·licitat en primera opció”, per la qual cosa reclamen que es rectifiqui la resolució del passat 6 de març.



El delegat d’Ensenyament a Lleida, Miquel Àngel Cullerés, va assenyalar que “les famílies no tenen responsabilitat ni potestat per planificar l’oferta educativa d’un municipi”, i va remarcar “poden estar tranquils ja que tots estaran escolaritzats tenint en compte l’oferta educativa de la ciutat”.