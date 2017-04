La Granja d'Escarp, la tercera església al Segrià que tanca per danys estructurals

Actualment es redacta el projecte per a l’execució de les obres a la coberta de l’edifici || Després de l’ensorrament de la torre del campanar de Rosselló i els despreniments a Almenar

L’església de Sant Jaume de la Granja d’Escarp està tancada al públic des de fa deu dies i les misses se celebren al local parroquial. El bisbat va decidir clausurar-la amb efecte immediat a l’haver constatat danys a la teulada de l’edifici mentre es redacta el projecte. Des del bisbat de Lleida van explicar que van decidir clausurar l’església abans de tenir el projecte acabat i que comencessin les obres, encara que van apuntar que no hi ha perill d’ensorrament. Es tracta de la tercera església que tanca al Segrià com a conseqüència del deteriorament, després de la de Sant Pere