Nou anys i mig de presó per a l'home que va intentar matar l'exdona a Almacelles

Actualitzada 18/04/2017 a les 18:26

El tribunal li ha aplicat els atenuants de reparació del dany i consum de substàncies estupefaents

© L'acusat, el dia del judici als jutjats de Lleida. Segre

L'Audiència de Lleida ha condemnat l'acusat d'intentar matar la seva exdona a ganivetades a Almacelles a nou anys i mig de presó. És la pena que demanava la fiscalia després que l'acusat reconegués en el judici, celebrat l'1 de febrer, que el 10 de setembre del 2015 va atacar la seva exdona, de 37 anys, quan aquesta sortia de casa seva.



L'Audiència també el condemna a sis anys de llibertat vigilada un cop complerta la pena de presó i li prohibeix acostar-se a menys de 150 metres de la seva exdona durant deu anys. La sala també ha condemnat l'acusat a indemnitzar la seva exdona amb 30.000 euros.



Els fets van tenir lloc el 10 de setembre del 2015 poc abans de les 8 del matí en un portal del carrer Major de la localitat del Segrià, quan l’acusat, David Soriano, de 38 anys, va atacar amb un ganivet la seua exparella, amb la qual havia mantingut una relació durant quinze anys. L’home va admetre durant el judici que va atacar l’exdona després d’esperar-la al portal del seu habitatge.



Quan aquesta va baixar les escales, la va apunyalar en diverses zones del cos fins que va ser sorprès per la filla, de 14 anys. Segons el seu relat, aquell dia havia consumit alcohol i drogues, substàncies per les quals va donar positiu en èxtasi després del seu arrest. La dona va explicar que al baixar l’escala va notar un alè a l’esquena i com li clavaven un ganivet al coll. L’agressor li va assestar una altra ganivetada a l’abdomen, i tots dos van caure a terra.



Segons els forenses, les ferides provocades per l’agressió suposaven un risc per a la vida de la dona, ja que la de l'abdomen va provocar una hemorràgia considerable i la dona "es podria haver dessagnat" si els serveis mèdics no haguessin intervingut amb rapidesa.



La fiscalia, inicialment, demanava tretze anys de presó per un delicte d'intent d'assassinat i un any més per trencament de condemna, ja que en el moment de l'agressió tenia una ordre d'allunyament per un delicte de lesions i amenaces a la dona. El ministeri públic, no obstant, finalment va rebaixar la petició de pena a nou anys de presó pel delicte d'assassinat en grau de temptativa i mig any per trencament de condemna.